Река наполнилась червями: в Обнинске пожаловались на загрязнение водоема

Жители Обнинска пожаловались на гибель рыбы в реке Протве из-за сбросов и загрязнений, сообщает «Осторожно, новости» .

«От разлагающихся туш река наполнилась червями», — отметили жители.

Как считает горожане в реку сбрасывают отходы из канализации. Еще возможно, что причиной загрязнения водоема могут быть выбросы от завода полуфабрикатов, который располагается выше по течению Протвы.

«Реку натурально убивают, случается, что там стоит пена прямо на реке высотой 30 см», — пожаловались местные жители.

Они добавили, что около берега в черте города уже стало невозможно находиться из-за вони. Эта проблема существует годами, но власти бездействуют.

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