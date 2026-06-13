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Спасен горбатый кит, застрявший в сетях в Мурманской области

Волонтеры-спасатели из группы «Друзья Океана» смогли вызволить из сетей застрявшего горбатого кита, названного Петром Великим, сообщает SHOT .

Ранее кит застрял в сетях у берегов Мурманской области. На его теле выявили сильные порезы и раны из-за веревок. Его заметили у берегов Териберки, возле острова Кильдин.

Также сняли видео, как освобожденный кит уплывает.

«Друзья океана» с Сахалина — профессионалы, у которых есть успешный опыт спасения китов из сетей.

Также губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил всех, кто включился в работу: команду правительства, ученых, пограничников, волонтеров и представителей бизнеса, предоставивших технику и помощь.

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