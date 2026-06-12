Чибис: Росприроднадзор разрешил спасти кита в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале о начале активной фазы спасения горбатого кита, запутавшегося у острова Кильдин. Росприроднадзор официально разрешил провести операцию по распутыванию животного.

По словам Чибиса, специалисты Мурманского арктического университета совместно с экспертами «Совета по морским млекопитающим» и волонтерами детально оценили состояние кита. Ситуация серьезная — у животного глубокие повреждения, поэтому действовать нужно максимально профессионально.

12 июня в регион прибывает команда опытных спасателей «Друзья океана» с Сахалина. Это профессионалы, которые уже имеют успешный опыт спасения китов из сетей. Их участие должно повысить шансы на благополучный исход операции. Кроме того, к работе подключатся специалисты Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району. Пограничники выделят своих людей для непосредственного участия в операции.

Параллельно сотрудники ведомства проводят разъяснительную работу с судами в районе происшествия. Они напоминают капитанам о необходимости строго соблюдать региональные правила наблюдения за китами. Лишний стресс для раненого животного сейчас особенно опасен, поэтому любое нарушение дистанции или громкие звуки могут помешать спасению.

Глава региона поблагодарил всех, кто включился в работу: команду правительства, ученых, пограничников, волонтеров и представителей бизнеса, которые предоставили технику и помощь.

«Действовать нужно максимально профессионально», — подчеркнул Чибис.

Он также выразил надежду, что совместными усилиями кита удастся спасти. Операция начнется в ближайшее время, как только будут готовы все участники и оборудование.

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