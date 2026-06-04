Первую в РФ сеть Private 5G запустят для беспилотной карьерной техники в Заполярье

В рамках Петербургского международного экономического форума МегаФон и АО «Апатит» объявили о запуске проекта по созданию первой в России Private 5G-сети, которая обеспечит работу беспилотной карьерной техники в Заполярье. Соглашение подписали гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан и гендиректор АО «Апатит» Денис Новиков.

Согласно договоренностям, компании создадут в Мурманской области мультисетевую архитектуру. В ней все процессы, требующие соблюдения жестких показателей эффективности, будут работать в контуре 5G. Остальные действующие производственные сервисы и оборудование бесшовно переведут в сеть LTE. Это позволит одновременно запустить беспилотные карьерные самосвалы на открытых участках добычи руды в филиале АО «Апатит» в Кировске, а также сформировать защищенную среду для других дистанционно управляемых процессов.

Благодаря высокоскоростной сети пятого поколения станет возможна передача больших объемов данных с минимальной задержкой. В перспективе это позволит убрать человека из опасных зон, повысить безопасность и производительность труда, а также улучшить логистику.

«Для повышения безопасности сотрудников в рудниках кировского филиала компании уже сейчас применяется дистанционное бурение, которое доказало свою эффективность. Следующий шаг — беспилотная карьерная техника. Однако для работы всего этого сложного оборудования требуется быстрый и устойчивый канал беспроводной связи, который мы намерены выстроить вместе с нашим технологическим партнером — „МегаФоном“. Уверен, что такое эффективное сотрудничество промышленности и телекома позволит нам сделать очередной качественный рывок в цифровизации производств, еще раз подчеркивая статус „ФосАгро“ как одного из технологических лидеров российской экономики», — отметил Денис Новиков.

«Промышленный сектор уже сформировал запрос на технологию 5G: без сверхнизкой задержки и гарантированной полосы невозможно масштабировать телеуправление техникой, видеоаналитику в реальном времени и высокоточное позиционирование. В ожидании регуляторных решений мы с партнером приступаем к реализации гибридной модели, что ускорит внедрение инноваций и обеспечит плавный переход к новым стандартам. Мультисетевая архитектура позволит изолировать в контуре LTE существующие процессы, а для высококритичных сценариев поэтапно развернем 5G. Это даст предсказуемую экономику, управляемые риски и позволит перейти к цифровому производству на всех этапах: от типовых офисных операций до добычи в карьере без участия человека», — прокомментировал Хачатур Помбухчан.