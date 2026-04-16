Раскрыта личность предполагаемого убийцы полицейского в Оренбуржье

В Оренбуржье полиция разыскивает убившего полицейского мужчину с автоматом

Полиция Оренбургской области разыскивает Сергея Басалаева 1974 года рождения. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Мужчина ездит на грузовом автомобиле «ГАЗон». У него белая кабина.

У Басалаева может быть автоматическое огнестрельное оружие. В пресс-службе попросили увидевших мужчину звонить в 02 и 112.

По данным Mash, Басалаев много раз занимал деньги в микрофинансовых организациях и, предположительно, их не возвращал. МФО приходилось взыскивать материальные средства через суд.

51-летний мужчина продавал снадобья и одежду. Ее он шил самостоятельно. С 2004 по 2018 год ремонтировал технику и одежду.

Днем 16 апреля полицейские отправились задерживать мужчину в поселке Акхермановка в Оренбургской области. Он находится в федеральном розыске.

Когда мужчина увидел полицейских, то открыл по ним огонь. Ранены три сотрудника МВД, один погиб. Затем мужчина сбежал. Его разыскивают.

