Воробьев: в Дмитровском округе начнут изготавливать стекла для фасадов

В Дмитровском городском округе появится производство стекол для фасадных конструкций. Соглашение об этом подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «ДГК» Джихан Асоглу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев отметил, что власти стараются формировать нужные условия для привлечения бизнеса в субъект РФ, в том числе развивается промышленная инфраструктура.

В Московской области функционируют уже шесть особых экономических зон. Также есть 72 индустриальных парка. Для высокотехнологичных отраслей возводятся пять государственных индустриальных парков с форматом «все включено». Некоторые площадки заполнены на 100%, подчеркнул Воробьев.

«В этом году начинают работу три из них, в том числе «Ключ» в Дмитровском г.о. Среди резидентов нового парка – компания «ДГК», которая запустит стекольный завод. Планируемый объем производства — 300 тыс. кв. м изделий. Инвестиции в проект составят около 1,2 млрд рублей, в том числе 720 млн — в рамках первого этапа. Открытие завода позволит создать порядка 300 рабочих мест для наших жителей», — сказал губернатор.

На новом предприятии собираются создавать стекло строительного назначения, в том числе ламинированное, интерьерное, стеклопакеты, крашеное, гнутое и с фотопечатью. Еще там будут производить стеклопакеты для многоквартирных, частных домов и коммерческой недвижимости. На проектную мощность, то есть 300 тыс. квадратных метров изделий, завод собирается выйти уже в 2028 году.

В настоящий момент проводятся проектные и подготовительные работы. Для фирмы подобрали участок земли в государственном индустриальном парке «Ключ».

Гендиректор компании «ДГК» Джихан Асоглу сказал, что важным фактором во время выбора Подмосковья для возведения промышленного объекта стал крупный потребительский рынок и удобная транспортная доступность. Также там есть развитые производственные зоны и нужная инфраструктура.

Асоглу отметил, что для его компании это стратегическое направление для будущего роста. Есть цель объединить основные направления производства в рамках одного современного комплекса.

«Планируем начать реализацию проекта уже в этом году. Завершение первой очереди ожидается в конце 2027 года» — сказал он.

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