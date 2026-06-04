Ксения Шойгу раскрыла пол будущего ребенка

Руководитель Федерации триатлона России и организатор проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу готовится к рождению второго ребенка — дочери. Подробностями о грядущем пополнении в семье она поделилась в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Шойгу отметила, что из-за плотного рабочего графика и большого объема задач не стала устраивать гендерную вечеринку для оглашения пола ребенка.

Старшая дочь Милана, у которой уже есть опыт участия в спортивных мероприятиях, с нетерпением ожидает появления сестры. Как рассказала Шойгу, девочка планирует в будущем обучать младшую сестру бегу, плаванию и уже самостоятельно выбирает для нее первые спортивные кроссовки.

Глава Федерации триатлона РФ пробежала с дочерью Миланой один километр на полумарафоне в Москве.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его ключевой темой в этом году стал «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.