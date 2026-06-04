Для детей сотрудников УИС Подмосковья прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

В рамках гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения среди детей работников ГУФСИН России по Московской области была организована военно-патриотическая игра «Зарница», которая прошла на базе Межрегионального учебного центра по адресу: п. Новые дома, г. о. Электросталь. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Торжественная церемония открытия мероприятия началась с приветственного слова начальника ГУФСИН Александра Ветрова, который пожелал ребятам удачи в соревнованиях.

По традиции в игре «Зарница» принимают участие дети в возрасте от 8 до 13 лет, однако в этом году изъявили желание поучаствовать ребята более младшего возраста. На общем построении был проведен инструктаж по мерам безопасности при прохождении различных этапов игры. Ребятам необходимо было пройти испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: бег на 100 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и прохождение полосы препятствий.

На каждом этапе команды сопровождали сотрудники ведомства, которые сообщали детям задание, отмечали правильность его выполнения и фиксировали результат.

Вместе с тем для участников военно-спортивной эстафеты организовали показательные выступления кинолога учебного центра и его четвероногого питомца. Взрослые и дети с интересом наблюдали выполнение служебной собакой по кличке «Зевс» специальных команд.

Пока жюри подводило итоги, для гостей и соревнующихся организаторы мероприятия подготовили угощения, приготовленные в полевой кухне.

По итогам соревнований все участники были награждены дипломами, грамотами и подарками.