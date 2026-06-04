Воробьев указал на большую востребованность индустриальных парков в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно развиваются индустриальные парки и они очень востребованы.
«Мы видим, что индустриальные парки, которые мы строим со всей необходимой инфраструктурой, сейчас опять в активной фазе развития, (они — ред.) очень востребованы, и туда приходят инвесторы», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор отметил, что ему очень приятно, что тема Light Industrial в Подмосковье развивается.
«Это очень выгодная инвестиция и для тех, кто строит, и для тех, кто приобретает в аренду или в собственность помещения, где размещает свои производства», — заключил Воробьев.
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