Подписка на электронный счет МосОблЕИРЦ не мешает получению льгот в Подмосковье

Подписка на электронный счет не помешает получению льгот и субсидий. Важное условие для начисления выплат — своевременная оплата коммунальных услуг. Факт оплаты подтверждается не квитанцией, а чеком или выпиской из банка, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Данные об оплате автоматически передаются в органы соцзащиты, по общим правилам бумажная квитанция для этого не нужна. Отдельным категориям граждан для предоставления в Фонд пенсионного и социального страхования РФ может понадобиться счет МосОблЕИРЦ на бумажном носителе. Получить копию квитанции можно в офисе расчетного центра, скачать и распечатать счет за любой период — в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

При оформлении компенсаций, продлении или возобновлении выплат органы соцзащиты могут запросить выписку из финансово-лицевого счета, справку о начислениях и оплатах.

Как получить справки онлайн

Направьте обращение через личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Исключение: получить справку с синей печатью можно только в клиентском офисе расчетного центра. Для льготных категорий граждан услуга бесплатна.

Как получить счет онлайн

Подписаться на электронный счет можно в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты.

Электронный счет — точная копия бумажного, он без задержек приходит на электронную почту и в личный кабинет, защищен от потери и удобен для оплаты.

Проконсультироваться по подписке на электронный счет можно в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

Специалисты расчетного центра помогут зарегистрироваться в личном кабинете, при необходимости распечатают бумажную квитанцию, познакомят с преимуществами и возможностями электронных сервисов.