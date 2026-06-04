Не закрывались глаза: хирург испортила лицо пациентке и затравила пострадавшую

Жительница Дагестана рассказала в социальных сетях, как хирург испортила ей лицо. Она не только изуродовала пациентку, но и натравила на нее своих родственников.

В ноябре прошлого года женщина решилась на блефаропластику и обратилась к хирургу. Однако операция прошла крайне неудачно. У пострадавшей на одном глазу появились комочки под кожей после расхождения шва, а второй и вовсе не закрывался. Полгода она заклеивала его пластырем.

«В итоге как-то договорились. Мне пересадили кожу дней 10 назад с уха. Я как-то договорилась со своим врачом, так как у нее не было денег мне все возместить, что 100 тысяч я от себя дам, а она от себя», — рассказала женщина.

Она также попросила возместить транспортные расходы, но врач сделала это только частично. Пострадавшая долго терпела, но теперь намерена подавать в суд. Ситуация усугубилась после звонка матери хирурга, которая стала угрожать. Затем к травле присоединились другие родственники врача.

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