Иногородний пенсионер с проблемами с памятью потерялся в Петербурге

В Санкт-Петербурге уже больше суток разыскивают пенсионера, который приехал в город на лечение и пропал. У мужчины есть проблемы с памятью.

Пенсионер из Камышина остановился в Северной столице у родственников. Его внук рассказал в соцсетях, что утром 3 июня дедушка ушел из дома и не вернулся.

«У него небольшие проблемы с памятью, ушел сегодня утром и не вернулся, приехал к нам в гости на лечение с города Камышина», — написал петербуржец в среду.

Родные осмотрели весь Красносельский район, но следов пенсионера не нашли. Семья обратилась за помощью в полицию и поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По словам внука, во время пропажи дедушка был одет в куртку бежевого цвета, темно-синие брюки и кроссовки.

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