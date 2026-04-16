Погибший в Оренбуржье полицейский скончался в свой день рождения

При попытке обезвредить злоумышленника в Оренбургской области погиб старший лейтенант полиции Никита Гнусин. 16 апреля он отмечал свой 28-й день рождения, сообщает Telegram-канал «112» .

Гнусин занимал должность старшего лейтенанта полиции и отдал службе в органах внутренних дел пять лет. После него остался четырехлетний ребенок.

Подозреваемого в убийстве Сергея Басалаева продолжают искать, ему удалось скрыться, используя личный автомобиль.

Ранее сообщалось, что полиция Оренбургской области разыскивает Сергея Басалаева 1974 года рождения. Он подозревается в убийстве полицейского и ранении еще троих человек.

