Сбер и «Газпром нефть» адаптируют ГигаЧат для управления промышленными процессами

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) «Газпром нефть» и Сбербанк заключили меморандум о партнерстве в сфере искусственного интеллекта. Компании планируют адаптировать ГигаЧат для нефтяной отрасли с целью повышения эффективности бизнес-процессов и увеличения скорости принятия управленческих решений, сообщает пресс-служба Сбера.

Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Партнерство направлено на достижение совместных целей в области развития и применения технологий генеративного искусственного интеллекта (GenAI), а также внедрения ПО на базе ГигаЧат. Компании сосредоточатся на ускорении ИИ-трансформации ключевых бизнес-процессов «Газпром нефти». Планируется совместная работа по внедрению интеллектуальных систем поддержки принятия решений, в том числе с помощью ИИ-агентов на базе ГигаЧат Бизнес (GigaChat Enterprise).

ГигаЧат будет проводить вычисления на серверах «Газпром нефти» без подключения к интернету или внешним облакам. Это гарантирует максимальную защищенность данных. Также ГигаЧат будет обучен профессиональным терминам, чтобы правильно реагировать на запросы специалистов с помощью отраслевой базы знаний. Прежде чем предложить решение, ИИ будет анализировать корпоративные регламенты и данные компании, сверять факты и выдавать оптимальный ответ.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев заявил, что компания создает для российского бизнеса по-настоящему эффективные решения в области генеративного искусственного интеллекта — инструменты, которые ускоряют рост, повышают устойчивость и открывают новые горизонты.

«ГигаЧат предоставит „Газпром нефти“ новые возможности: от интеллектуального управления глобальными процессами и цепочками поставок до реализации масштабных проектов и создания прорывных продуктов, способных изменить рынок. Там, где технологии Сбера встречаются с экспертизой крупнейшего бизнеса, рождается сервис, который предсказуем, надежен и безопасен. Это не просто искусственный интеллект — это конкурентное преимущество для лидеров отрасли, инструмент опережения и устойчивого развития», — сказал Белевцев.

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер отметил, что «Газпром нефть» ведет комплексную работу по повышению эффективности, гибкости и устойчивости бизнеса за счет внедрения цифровых двойников и технологий искусственного интеллекта.

«Мы уже достигли высокого уровня цифровой зрелости — искусственный интеллект применяется нами в отдельных сегментах цепочки добавленной стоимости. Наша ближайшая цель — 100% охват технологических и бизнес-процессов цифровыми двойниками и переход к внедрению ИИ-агентов. Для достижения этой цели важно опираться на надежных партнеров, которые открыты к совместному решению сложных отраслевых задач. Технологии Сбера усилят наши компетенции в развитии цифрового ландшафта „Газпром нефти“. Позволят ускорить внедрение генеративного искусственного интеллекта и как следствие обеспечить технологическое лидерство нашей компании в этой области», — подчеркнул Чернер.