Ефимов: новый подход к проектированию школ реализуют в столице

В Москве начали применять новый подход к проектированию школьных зданий, который объединяет прагматичность и финансовую обоснованность. Обновленные архитектурно-планировочные решения для столичных образовательных учреждений нацелены на сокращение будущих издержек, более разумное использование помещений и устранение ненужных расходов, сообщил на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Развитие социальной инфраструктуры столицы достигается в том числе благодаря эффективным проектным решениям. Так, мы проанализировали, насколько рационально используется площадь зданий, какую долю в них занимают полезные помещения. Новые стандарты проектирования помогают уйти от практики строительства больших неиспользуемых пространств. Если раньше полезные помещения — классы, лаборатории, игровые — занимали половину здания, то теперь этот показатель не меньше 65%», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что таким образом как минимум на 10% сокращаются избыточные или неиспользуемые площади в общественных зданиях. Также устанавливаются жесткие рамки для габаритов подпотолочных зон, где прокладываются инженерные сети. Раньше подобные скрытые пространства не имели строгих ограничений, теперь же проектировщикам предписано укладываться в высоту 40 см в полезных комнатах и 80 сантиметров в коридорах.

В департаменте градостроительной политики добавили, что типизация конструкций и отказ от лишних материалов обеспечивают прямой и ощутимый экономический эффект. Вводятся четкие правила для несущего каркаса: одинаковые размеры деталей, марки бетона, объем арматуры, типы фундаментов и стенок котлованов. Например, по подсчетам специалистов, допустимо делать безбалочные перекрытия с шагом колонн до 7,5 м. Это дает возможность создавать просторные классы, удобные вестибюли и общие зоны в других общественных зданиях. При таком подходе расход железобетона на один объект снижается на 5–8%.

Благодаря продуманному проектированию и устранению нецелевых трат здания становятся более компактными и удобными, и что важно — все процессы оптимизации проходят без какого-либо ущерба для качества и надежности будущих школ.

Строительство соцобъектов в столице соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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