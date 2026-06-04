Прием идей на форум «Сильные идеи для нового времени» продлится до 15 июня
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АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) совместно с Фондом «Росконгресс» проводят ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Заявки принимаются до 15 июня. Работа ведется во исполнение Указа президента Российской Федерации, сообщила пресс-служба АСИ.
Форум выступает ключевой площадкой для гражданского участия в поиске, отборе и реализации инициатив, направленных на укрепление технологического, экономического и социального суверенитета страны, достижение национальных целей развития до 2030 года и формирование устойчивого будущего. Начиная с 2020 года форум зарекомендовал себя как эффективный механизм прямого общественного диалога между государством, гражданами, а также деловым и экспертным сообществом. За все время на краудсорсинговую платформу идея.росконгресс.рф поступило более 120 тысяч инициатив от неравнодушных граждан, профессиональных сообществ и организаций, а свыше 590 тысяч пользователей приняли участие в обсуждении, оценке и доработке идей.
В 2026 году мероприятие состоится 22–23 июля в Нижнем Новгороде. Прием идей на краудсорсинговой платформе идея.росконгресс.рф открыт до 15 июня 2026 года. По итогам экспертного отбора будет составлен топ-100 лучших идей, при этом наиболее значимые из них представят руководству страны в рамках пленарного заседания форума.
Агентство приглашает к участию в форуме в следующих форматах:
- Подача идеи — это возможность представить общественно значимые инициативы по тематикам отбора.
- Экспертная оценка подразумевает участие сотрудников Минэкономразвития России в экспертной оценке заявок. Контактное лицо от Агентства по работе с экспертами: Капалин Андрей Иванович, директор программ Дивизиона развития сектора некоммерческих организаций, тел.: +7 903 111-11-69, адрес электронной почты: ai.kapalin@asi.ru.
- Партнерство — это участие в продвижении и поддержке отобранных инициатив по таким направлениям, как финансирование (предоставление грантов и льготных займов на ранних стадиях, софинансирование опытно-конструкторских работ и пилотных проектов, проектное и «зеленое» финансирование, соинвестирование и страхование рисков на стадии масштабирования), пилотирование идей (предоставление производственных, муниципальных и инфраструктурных площадок для апробации идей в реальных условиях, формирование корпоративных и отраслевых технологических запросов, экспертная оценка готовности отобранных идей к промышленному внедрению), а также внедрение и масштабирование (тиражирование отобранных идей, нормативно-правовая и регуляторная поддержка, содействие выводу проектов на рынки субъектов Российской Федерации и зарубежные рынки, продвижение через отраслевые и иные каналы).