Прием идей на форум «Сильные идеи для нового времени» продлится до 15 июня

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) совместно с Фондом «Росконгресс» проводят ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Заявки принимаются до 15 июня. Работа ведется во исполнение Указа президента Российской Федерации, сообщила пресс-служба АСИ.

Форум выступает ключевой площадкой для гражданского участия в поиске, отборе и реализации инициатив, направленных на укрепление технологического, экономического и социального суверенитета страны, достижение национальных целей развития до 2030 года и формирование устойчивого будущего. Начиная с 2020 года форум зарекомендовал себя как эффективный механизм прямого общественного диалога между государством, гражданами, а также деловым и экспертным сообществом. За все время на краудсорсинговую платформу идея.росконгресс.рф поступило более 120 тысяч инициатив от неравнодушных граждан, профессиональных сообществ и организаций, а свыше 590 тысяч пользователей приняли участие в обсуждении, оценке и доработке идей.

В 2026 году мероприятие состоится 22–23 июля в Нижнем Новгороде. Прием идей на краудсорсинговой платформе идея.росконгресс.рф открыт до 15 июня 2026 года. По итогам экспертного отбора будет составлен топ-100 лучших идей, при этом наиболее значимые из них представят руководству страны в рамках пленарного заседания форума.

Агентство приглашает к участию в форуме в следующих форматах: