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У нас в Мытищах — все кусты в глазищах: округ необычно оформили к лету

В Мытищах к лету необычно украсили кусты с помощью декоративных световых элементов. Это выглядит так, будто растения подглядывают за жителями.

Администрация городского округа в Telegram-канале опубликовала кадры с необычной световой инсталляцией. В округе появились два пышных куста с глазами. В темное время суток зеницы светятся зеленым светом.

«Теплый летний день завершается в нашем округе появлением новой декоративной световой инсталляции в виде пышных смотрящих кустов», — написала пресс-служба администрации.

В администрации отметили, что вскоре композиция дополнится еще одним «смотрящим». Также там предложили жителям придумать имена для кустов.

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