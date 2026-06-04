Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не выступает против евроассоциации Киева, однако ее беспокоит, что ЕС превращается в военный блок.

Кроме того, Путин считает, что Евросоюз мог бы помочь урегулированию, уговорив Киев на компромисс, а не поставляя ему оружие.

При этом российский лидер уверен, что правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий, так как у них потеряются перспективы удерживать власть.

Также Путин добавил, что ЕС известно, что сотни миллиардов евро потребуются для восстановления Украины.

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