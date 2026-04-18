Психопат поджег ПВЗ и убил себя в Новой Москве

Мужчина устроил пожар в московском ЖК и после упал с верхних этажей

На бульваре Веласкеса (столичная Коммунарка) неадекватный мужчина забежал в подвальное помещение, где находился пункт выдачи заказов, и поджег его, сообщает «МК: срочные новости» .

После поджога мужчина убежал на 8-й этаж и начал там бить стекла. После этого он выпал из окна и погиб.

Площадь пожара составил 1 кв. м. При возгорании никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Ранее неадекват убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах.

