Глава Рособрнадзора заявил о необходимости изменить домашние задания из-за ИИ

В связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ) необходимо менять формат домашних заданий в школах. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает РИА Новости .

По его словам, нужно придумать такие задания, которые ИИ не сможет выполнить вместо ребенка.

Музаев отметил, что искусственный интеллект — это серьезный вызов для школьного и высшего образования. Необходим подход, при котором задания будут мотивировать ученика к действию: проект, практическая часть или заучивание материала. Именно такой формат, по мнению главы Рособрнадзора, должен заинтересовать ребенка и побудить его работать самостоятельно.

Ранее Роскомнадзор ответил на жалобы об ошибках в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе.

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