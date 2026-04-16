сегодня в 20:24

Неадекват убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах

Неизвестный с ножом в руках напал на супермаркет в Люберцах. В результате погибла женщина, сообщает «112» .

Инцидент произошел во вторую половину дня в четверг. Неадекват набросился с ножом на 40-летнюю женщину и 37-летнего мужчину.

Женщина получила колотую рану груди, которая оказалась смертельной. Медики пытались спасти пострадавшую, но она скончалась по дороге в больницу.

Мужчина получил ранение в живот и грудь. Также у него порез руки. Его госпитализировали.

Сейчас правоохранители ищут нападавшего, выясняются все обстоятельства ЧП.

Ранее в Добрянке 17-летний ученик ударил ножом учительницу. Парня задержали полицейские. Пострадавшая скончалась.

