Дарья Мороз показала 15-летнюю дочь от Константина Богомолова

Дарья Мороз разместила в соцсетях фото с дочерью, сделанное в лифте. Подписчики отметили, что Анна повзрослела и стала очень похожа на мать и бабушку Марину Левтову.

Анна учится в Немецкой школе имени Ф. П. Гааза в Москве. Ранее актриса рассказывала, что заметила у дочери артистические способности и не стала отговаривать ее от творческой профессии. В 2021 году Анна получила диплом актерской школы, после чего ее резюме появилось в базе агентства.

Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись в 2018 году. Спустя год режиссер женился на телеведущей Ксении Собчак. По словам актрисы, дочь много времени проводит с мачехой, которая тепло к ней относится, и она не возражает против их общения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.