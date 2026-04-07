Подросток напал с ножом на учительницу у входа в школу в Пермском крае

Утром в пятницу на улице у входа в школу в Добрянке Пермского края 17-летний подросток ранил ножом учительницу, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь», — добавил Махонин.

По его словам, из Перми за раненой учительницей отправилась санитарная авиация, в составе нее — мультипрофильная бригада врачей.

Как уточнил губернатор, нападавший подросток задержан полицейскими. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

