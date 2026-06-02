Успенская заявила, что не знала о том, что Седокову выгнали с концерта

Успенская пообещала разобраться в инциденте с Седоковой на концерте

Певица Любовь Успенская заявила, что не знала о том, что Анну Седокову попросили покинуть сцену во время совместного выступления, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во время концерта Любови Успенской Анну Седокову попросил уйти со сцены неизвестный мужчина. Инцидент расстроил артистку и вызвал обсуждение в соцсетях.

Успенская сообщила, что не была в курсе произошедшего и, напротив, обрадовалась появлению коллеги на сцене.

«Я исполняла свою песню „К единственному, нежному“, и потом подошла Анечка, она меня обняла, и мы спели с ней небольшой отрывок. Но я не знала, что ее кто-то прогнал со сцены», — сказала Успенская.

Певица подчеркнула, что возмущена случившимся и намерена разобраться в ситуации.

