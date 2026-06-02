Более 635 тысяч избирателей приняли участие в предварительном голосовании в Подмосковье

Более 10% избирателей Подмосковья (636 012 человек) приняли участие в предварительном голосовании. Такие данные озвучил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на заседании оргкомитета по проведению процедуры, передает пресс-служба партии.

Он отметил, что жители Подмосковья стали одними из самых активных избирателей — всего по стране проголосовало более 10 миллионов человек.

«„Единая Россия“ Подмосковья по итогам предварительного голосования сформировала сильную команду кандидатов. В ней — профессионалы в разных отраслях: предприниматели, молодежь, наши герои специальной военной операции, опытные действующие депутаты. Многие из кандидатов никогда прежде не были связаны с политикой, но у каждого есть реальный профессиональный, жизненный и боевой опыт. Они готовы предлагать решения и брать на себя за них ответственность», — отметил Игорь Брынцалов. Он также поблагодарил всех избирателей, кто принял участие в процедуре отбора кандидатов и определил наиболее достойных.

По всей стране на участие в предварительном голосовании зарегистрировались свыше 20 тысяч кандидатов — это на треть больше, чем на аналогичных выборах в 2021 году. В Московской области от кандидатов было подано свыше 900 заявок. Как отметил Игорь Брынцалов, в сентябре депутатский корпус ожидает значительное обновление: действующие депутаты составили лишь 18% от общего числа кандидатов. Более 80% участников — новые лица в политике: учителя, врачи, спортсмены, представители предприятий и общественного сектора.

Особую категорию составили 67 участников специальной военной операции. Для них действовали особые условия: они получили дополнительно 25% к количеству набранных голосов.

Комментируя общероссийские итоги процедуры накануне, председатель партии Дмитрий Медведев обратил внимание, что политические оппоненты «Единой России» ключевые решения принимают за закрытыми дверями.

«В отличие от них наша партия руководствуется принципом — все решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, ее готовность работать в интересах миллионов людей», — сказал Дмитрий Медведев.

Одним из победителей предварительного голосования в Московской области стал чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актер и волонтер СВО Александр Зарубин.

«Я хочу поблагодарить жителей городских округов Клин, Солнечногорск и Лотошино за то, что они проявили гражданскую позицию. В этом году для избирателей было сделано все возможное в плане удобства: люди могли голосовать онлайн. Большое спасибо за то, что поддержали меня. Я со своей стороны обещаю сделать все, чтобы оправдать это доверие», — сказал Александр Зарубин.

Председатель ассоциации родителей детей‑инвалидов Подмосковья Инна Орлова, также победительница предварительного голосования, подчеркнула, что для жителей это была возможность поддержать людей, которых они знают по работе и конкретным делам.

«Я как общественник много общаюсь с людьми, стараюсь помочь там, где это возможно. Бывает, проблема кажется небольшой со стороны, но для человека она очень важна. Поэтому особенно ценно, когда рядом есть те, кто готов выслушать и не оставить обращение без внимания. Многие мои коллеги, участвовавшие в предварительном голосовании, давно работают с людьми: помогают на местах, занимаются общественными проектами, решают вопросы жителей. Уверена, этот опыт будет полезен на законодательном уровне», — сказала Инна Орлова.

Предварительное голосование «Единой России» в этом году проходило только в электронном формате на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. В ходе процедуры избиратели поддержали тех кандидатов, кто представит партию на основных выборах осенью. Напомним, в Московской области в сентябре пройдет две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов.