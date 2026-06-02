В Богородском округе прошел детский фестиваль студий

В Московском областном театре драмы и комедии 30–31 мая прошел II Региональный детский фестиваль театральных студий. В нем участвовали коллективы из нескольких округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль состоялся на площадке Мособлдрамы в Богородском округе. В этом году на конкурс поступило более 30 заявок, из которых жюри отобрало шесть спектаклей. Пять постановок показали на сцене театра, еще одну — в Академии Творчества.

Свои работы представили коллективы из Дедовска, Наро-Фоминска, Балашихи, Лобни, Ямкино и Ногинска. В программу вошли спектакли по произведениям Александра Пушкина, Антона Чехова, Карло Гольдони и современных авторов.

На открытии к участникам обратилась заведующая кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей РФ, заслуженный работник культуры РФ Алла Зорина. Она подчеркнула значение фестиваля для региона и пожелала юным артистам творческих успехов. В рамках форума также прошли образовательные встречи и мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому движению.

Гран-при получил образцовый театр-студия «Круг» из Ногинска за спектакль «Пакс. Читка». Диплом лауреата II степени в номинации «Лучший спектакль» вручили студии «Мозаика» из Дедовска за постановку «Пушкин. Метель». Специальные призы присуждены ряду коллективов и актеров за режиссерские решения, актерские работы, музыкальное оформление и сценические костюмы. Все участники награждены дипломами фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.