Суд вернул Александра Запесоцкого на пост ректора СПбГУП

Суд снял арест с имущества Гуманитарного университета профсоюзов и восстановил Александра Запесоцкого в должности ректора. Оценку ситуации он дал в интервью, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Лучше поздно, чем никогда. Но данные обеспечительные меры не должны были появиться на свет», — сказал Александр Запесоцкий, комментируя решение суда.

Он отметил, что правоохранительная система перегружена и «недоразумения неизбежны», однако подчеркнул: «Как человеку это может быть мне сто раз обидно, но ректор обижаться не имеет права. Работать надо».

По словам ректора, коллектив университета в период судебных тяжб сохранил устойчивость. Учебный процесс продолжался без срывов, несмотря на серьезный ущерб, который, как заявил Запесоцкий, нанес вузу назначенный руководитель. Он утверждает, что университет сознательно доводили до банкротства, а сложившейся системе работы был нанесен «ужасный вред».

«Но мои товарищи выстояли, вели себя за несколькими редкими исключениями достойно», — добавил он.

Запесоцкий заявил, что вуз сохранил потенциал и готов работать на прежнем уровне. В числе приоритетов он назвал ликвидацию последствий кризиса, который, по его словам, начался в конце сентября прошлого года.

«Я буду помогать коллективу в ликвидации бедствия, которое в вузе творилось с конца сентября прошлого года», — подчеркнул он.

В завершение ректор поблагодарил учредителей, коллектив и партнеров университета за поддержку и отметил, что покидает пост «с грустью, но мироощущением счастливого человека».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.