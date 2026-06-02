HR-эксперт Лоикова назвала способ избежать увольнения

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, как действовать при риске увольнения и защитить профессиональную репутацию, сообщает Life.ru .

Лоикова рекомендовала не поддаваться эмоциям и избегать конфликтов. Важно продолжать добросовестно выполнять обязанности, демонстрировать инициативу и результативность, а также не давать поводов для претензий к дисциплине и качеству работы.

Эксперт посоветовала сохранять доказательства своей эффективности: переписку, благодарности клиентов и коллег, результаты аттестаций, сведения о премиях. Значимые договоренности и спорные ситуации стоит фиксировать документально.

«Положительные отзывы, благодарственные письма, результаты аттестаций, премии и поощрения могут стать важными аргументами в вашу пользу, если возникнут вопросы о профессиональной компетентности», — подчеркнула она.

По словам Лоиковой, в ряде случаев помогает открытый разговор с руководителем. К беседе следует подготовить вопросы и предложения по улучшению работы, сохранять деловой тон и быть готовым признать реальные недочеты.

Если давление продолжается, необходимо изучить трудовой договор и локальные акты. При нарушениях можно обратиться в профсоюз, к юристу, в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд. Срок обжалования увольнения — один месяц со дня получения приказа или трудовой книжки.

