17-летнюю школьницу в Петербурге заставили писать ЕГЭ без трусиков
Фото - © Гетманец Инна / Фотобанк Лори
Родственница 11-классницы рассказала, что 17-летнюю девушку заставили писать ЕГЭ без трусов. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Школьницу не пропустили через рамки металлодетектора. Она пыталась объяснить, что дело не в шпаргалках или гаджетах, а в нижнем белье.
Слушать девушку не стали и отправили в туалет. Там она сняла трусы и писала экзамен без нижнего белья. Оказалось, что на нем были небольшие металлические колечки.
По словам школьницы, трусы ей пришлось не просто снять, а отдать учителю химии, которая сопровождала сдающих экзамен.
В администрации отметили, что уже проведено расследование по этому инциденту. Там подчеркнули, что девушка не рассказала кураторам, что именно звенит. В этом случае организаторы экзамена нашли бы другое решение.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.