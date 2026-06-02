17-летнюю школьницу в Петербурге заставили писать ЕГЭ без трусиков

Школьницу не пропустили через рамки металлодетектора. Она пыталась объяснить, что дело не в шпаргалках или гаджетах, а в нижнем белье.

Слушать девушку не стали и отправили в туалет. Там она сняла трусы и писала экзамен без нижнего белья. Оказалось, что на нем были небольшие металлические колечки.

По словам школьницы, трусы ей пришлось не просто снять, а отдать учителю химии, которая сопровождала сдающих экзамен.

В администрации отметили, что уже проведено расследование по этому инциденту. Там подчеркнули, что девушка не рассказала кураторам, что именно звенит. В этом случае организаторы экзамена нашли бы другое решение.

