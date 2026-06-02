Приставы Подмосковья устроили праздник детям в День защиты детей

Сотрудники ГУФССП России по Московской области провели праздник для воспитанников подшефного семейного центра в Международный день защиты детей. Для ребят организовали игры, конкурсы и встречу с героями мультфильмов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудники отдела судебных приставов по Волоколамскому, Лотошинскому и Шаховскому районам много лет поддерживают воспитанников Московского областного семейного центра помощи семье и детям «Волоколамский». Они регулярно навещают детей и стараются сделать каждую встречу особенной.

В День защиты детей для воспитанников подготовили праздничную программу с сюрпризами. На мероприятие пригласили героев любимых мультфильмов, которые провели игры, эстафеты и веселые конкурсы. После активной части детей ждал праздничный стол, где они делились впечатлениями и рассказывали о своих желаниях.

«Главное управление в полном составе — молодежный совет и отделы аппарата, сотрудники органов принудительного исполнения и государственные гражданские служащие — объединяет усилия, чтобы воплощать детские мечты», — отметил врио начальника отдела аппарата Главного управления Артем Макаров.

Помимо праздничной программы, приставы передали воспитанникам необходимые подарки. В ведомстве подчеркнули, что такие встречи стали доброй традицией и помогают поддерживать ребят и дарить им положительные эмоции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.