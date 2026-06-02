Дзюдоисты Подмосковья выиграли 26 медалей на ЧФО в Орехово-Зуеве

Сборная Московской области завоевала 26 медалей на чемпионате Центрального федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин, который прошел 29–30 мая в Орехово-Зуеве. В активе команды шесть золотых наград. Турнир стал отборочным этапом на чемпионат России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковье на соревнованиях представляли спортсмены СШОР по единоборствам. Победителями чемпионата стали София Полущева из Электростали в весе до 57 кг, Софья Беляева из Химок до 70 кг, Дмитрий Котельников из Дмитрова до 60 кг, Иван Москаленко из Щелкова до 100 кг, Анастасия Перевозчикова из Химок до 52 кг и Николай Цветков из Подольска до 66 кг.

Серебряные награды завоевали Наргиля Германова из Королева до 48 кг, Дамир Губиев из Щелкова до 100 кг, Дарья Захарова из Подольска до 52 кг, Замират Кусаева из Химок свыше 78 кг, Лилия Кутарова из Химок до 63 кг, Александр Плеханов из Подольска до 60 кг, Иван Цветков из Подольска до 66 кг и Мурат Хубаев из Химок свыше 100 кг.

Бронзовыми призерами стали Иван Юртаев из Фрязина, Алексей Топтыгин и Арслан-Хан Абдурахманов из Щелкова, Матвей Кылосов из Дмитрова, Анастасия Мороз из Богородского, Юлия Сурина и Екатерина Величко из Химок, Павел Коловердов из Щелкова, Иван Золотов из Подольска, Гарик Садоян из Фрязина, Илья Серов из Щелкова и Кирилл Кудряшов из Дмитрова.

В чемпионате приняли участие 194 спортсмена из 15 регионов Центрального федерального округа. Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.