В Подмосковье подали 3,6 тыс заявок на согласование строительства у дорог

Более 3,6 тыс. заявок на получение согласия владельца автодорог на строительство и реконструкцию подали с начала года через портал госуслуг Московской области. Услуга необходима при работах в границах полосы отвода дорог местного значения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Если строительство планируется на участке, расположенном в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения, заявителю необходимо предварительно получить согласие ее владельца. Определить собственника можно с помощью сервиса «Принадлежность автомобильных дорог» на региональном портале госуслуг.

Услуга «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода» размещена в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

В рамках сервиса автоматически формируется договор с АО «Мособлгаз», а также заполняются данные подписанта со стороны газовой службы при выборе филиала на портале. Услуга предоставляется бесплатно, срок оказания составляет 15 рабочих дней.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.