«Скажите спасибо»: девушка с детьми и котами обвинила «Аэрофлот» в срыве вылета

Девушка пожаловалась на авиакомпанию «Аэрофлот», из-за сотрудников которой она не смогла вылететь своим рейсом вместе с ребенком и животными.

Пользовательница соцсетей Мария (mar_iacvetkova) рассказала, что 17 марта приобрела билеты на внутренний рейс из аэропорта Шереметьево. Билеты были куплены за 2,5 месяца через кол-центр авиакомпании, так как полет был с ребенком и двумя котами в переноске на сиденье. Согласно правилам «Аэрофлота», такие билеты нельзя купить онлайн.

По словам девушки, вылет должен был состояться 2 июня в 09:00. Мария с ребенком, котами и вещами приехала в аэропорт в 07:00. Затем она подошла к стойке регистрации, где ей заявили, что их нет на рейсе из-за якобы технического сбоя. Чтобы попасть на рейс, ей предложили повторно приобрести билеты в кассе.

Позднее сотрудницы авиакомпании нашли билеты в базе, но утверждали, что они не оплачены. При этом у Марии списали с карты более 50 тыс. рублей, имелись бронь и сообщение о регистрации на электронной почте. Пассажирку отправили в кассу, где девушка сразу нашла в базе бронь и оплату. Однако девушки на стойке регистрации продолжали настаивать на покупке новых билетов.

«Мы пошли обратно в кассу, нас промурыжили там больше часа и за 5 минут до окончания регистрации на рейс говорят: „Вы же не успеете за 5 минут зарегистрироваться и добежать до выхода, пройдя все досмотры?“ Действительно?» — возмутилась девушка.

Затем Марии сказали ожидать звонка. Через 1,5 часа поступил звонок, и пассажирке удалось добиться посадки на вечерний рейс. Марии выдали ваучер на еду на 950 рублей на двоих. При этом на вопрос, что пассажирке до вечера делать с маленьким ребенком и котами, сотрудники авиакомпании ответили: «Это ваши проблемы, скажите спасибо, что мы вам поменяли рейс».

Девушка возмутилась, что «Аэрофлот» якобы «сделал ей одолжение», хотя «весь этот цирк» произошел по вине сотрудников авиакомпании. Кроме того, у Марии были куплены места в начале самолета, так как «нереально тащиться через весь узкий проход» с ручной кладью, ребенком и котами в переноске. Но теперь их посадили в хвосте самолета, а деньги за услугу выбора мест возвращать отказались.

РИАМО запросило комментарий у «Аэрофлота» по этой ситуации.

