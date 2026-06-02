Веонный эксперт опроверг данные о 600 сбитых Украиной БПЛА

Военный эксперт: у ВСУ нет возможностей сбить 600 беспилотников за одну атаку

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин заявил, что у Вооруженных сил Украины нет возможностей сбить 600 беспилотников за одну атаку, сообщает «Царьград» .

Украина сообщила о 600 сбитых беспилотниках во время массированного удара. Подполковник Олег Шаландин назвал эти данные недостоверными.

По его словам, украинская армия не располагает достаточными средствами для отражения атаки такой мощности и способна противостоять лишь части аппаратов, причем при определенных условиях.

«Может быть, там где-то с десяток, с два десятка — да, они беспилотники первой волны могли сбить», — сказал Шаландин.

Эксперт отметил, что заявления о сотнях уничтоженных дронов рассчитаны на дезинформацию населения.

Он добавил, что Россия нанесла массированный ракетно-авиационный удар по пунктам управления, аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и местам временной дислокации подразделений ВСУ.

«Наше военное ведомство отчиталось о том, что все цели были достигнуты, а все объекты были поражены. Поэтому удар очень успешный, очень удачный. Ну, в принципе, как и все наши удары по Украине сегодняшних дней», — заключил эксперт.

