Потратили миллионы: российских блогерш обманули на сотрудничество с отелем

Российские блогерши заполнили Instagram* жалобами на женщину, которая обманула их на миллионы, обещая сотрудничество с отелями.

Крупные инфлюенсеры утверждают, что стали жертвами художницы, которая также проводит выставки. В ее блоге есть фотографии со знаменитостями. Отметить профиль обманщицы не могут, так как она их заблокировала, но делятся ее фото.

Диана рассказала в своем блоге, что всего было 70 пострадавших и десятки миллионов рублей ущерба.

По ее словам, ей предложение о сотрудничестве пришло в марте. Друзья девушки перевели почти 1 млн рублей за поездку. А билеты и бронь на отель обещали прислать за 10 дней до вылета. При этом ни за 10, ни за 5, ни за 3 дня до поездки ей ничего не пришло.

«А в ночь нам сообщили, что ваша поездка переносится», — поделилась Диана.

Тогда компания попросили вернуть деньги. Но женщина долго обещала им возврат, и начала переводить средства только, когда блогерша стала рассказывать про обман в Сети.

Еще одна блогерша Николь отметила, что попала в похожую историю. Ей предложили хорошие условия на сотрудничество с отелем, обещая оплатить поездку на одного человека, а за мужа она перевела 900 тыс. рублей.

Также ваучеры и билеты на самолет супруги ждали за 5 дней до вылета. Но за сутки им написали, что отель перенес даты проживания. Тогда блогерша запросила возврат средств, но перевод все время откладывали.

Николь добавила, что она выложила в блог информацию о ситуации и ей стали поступать угрозы. Но в итоге ей все же удалось вернуть деньги. Она также отметила, что были среди пострадавших и те, кто покупали за свой счет билет, летели в отель, с которым якобы заключен договор о сотрудничестве, и в итоге оказывались на улице, некоторые были с детьми.

Аналогичные истории рассказали в Instagram* Наталья, Галина и другие блогерши. Многие изучали договор и блог обманщицы прежде, чем принять предложение о сотрудничестве.

Некоторые думают, что обманувшая их женщина может оказаться кардером, который использует данные чужих карт для оплаты в последний момент. А ряд пострадавших предположил, что они попали в финансовую пирамиду, когда деньги новых клиентов направляются на оплату отдыха предыдущих или на возвраты.

* Соцсеть принадлежат компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

