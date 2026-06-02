Девелопер Худоян: миллениалы захватили рынок премиального жилья Москвы

Портрет покупателя столичной премиальной недвижимости кардинально изменился. Основной спрос (до 70% сделок) обеспечивают миллениалы в возрасте 35-42 лет, сообщил генеральный директор Optima Development (Оптима Девелопмент) Давид Худоян.

Он отметил, что сегодня при выборе жилья эта аудитория ориентируется не только на панорамные виды.

«Это другой тип мышления о жилье. Сегодня в приоритете не просто видовые характеристики, а инфраструктура и среда для жизни и работы внутри комплекса», — подчеркнул эксперт.

Худоян — выпускник Horace Mann School (Школа Хораса Манна, Нью-Йорк) и факультета глобальных процессов МГУ. С 2018 года он занимался редевелопментом исторических зданий Манхэттена. В 2019 году переехал в Россию, чтобы возглавить проект «Прайм Парк», а в 2020 году стал CEO Optima Development (Генеральный директор Оптима Девелопмент). Сейчас портфель компании насчитывает 450 тыс. кв. м готовой недвижимости.

Флагманский проект девелопера — квартал «Прайм Парк» на Ленинградском проспекте. Это ансамбль из девяти башен с парком площадью 5,5 га и собственным гастрономическим кластером. Завершение строительства намечено на 2027 год.