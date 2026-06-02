Путин вручил орден «Мать-героиня» француженке Сорлин

1 июня 2026 года в Кремле Владимир Путин наградил орденом «Мать-героиня» Изабель Сорлин. Французская семья живет в Подмосковье с 2015 года, сообщает «Царьград» .

Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля. Это первый случай, когда высшая родительская награда России вручена иностранной семье.

Фабрис Сорлин — французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов. В 2008 году он основал ассоциацию «Альянс Франция — Европа — Россия». После поездки в Россию во Франции у него возникли проблемы с работой и угрозы в соцсетях, после чего семья решила переехать.

Сорлины поселились в Подмосковье. Дети учатся в православной гимназии и свободно говорят по-русски. В 2024 году семья получила гражданство по указу президента.

«Да, мы все теперь русские. Мы имели огромную честь получить гражданство России по специальному указу президента (ред. — Владимира) Путина. Я, моя супруга и все дети — русские. Для нас это не просто документ — это огромная честь и большая ответственность. Я получил российское гражданство, поскольку действительно стал русским и чувствую себя русским», — рассказывал Фабрис Сорлин.

С 2017 года Сорлин участвует в гуманитарных миссиях и поддерживает развитие франко-российских отношений. Он подчеркивал, что в России сохраняются религиозные традиции и позитивное отношение к многодетным семьям, чего, по его мнению, не хватает современной Европе.

«Я люблю Францию, как свою маму. Маму не выбирают. Но я люблю ее всем сердцем. А русским я стал, Россию я выбрал и люблю, как супругу. Это две очень сильные, мощные привязанности, которые не противоречат, а дополняют друг друга. Этому я учу детей. Мы — французы и русские. И это прекрасно, ведь я убежден, что Франция и Россия созданы для того, чтобы быть друзьями, и я знаю, что рано или поздно это произойдет», — говорил он.

