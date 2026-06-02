Диетолог предупредила об опасности звездных диет

Диетолог Елена Соломатина заявила, что жесткие диеты и радикальные методы снижения веса могут привести к хроническим заболеваниям, сообщает Общественная Служба Новостей .

Многие знаменитости выбирают экстремальные способы похудения, однако такие эксперименты нередко вредят здоровью.

«В целом, чтобы организм нормально функционировал, нужны определенные запасы жира, поэтому спешить полностью избавляться от этих запасов опасно. Кстати, сейчас очень популярна такая процедура, как гастрошунтирование. Его, например, применила певица Маргарита Суханкина. Могу сказать, что это довольно травмирующая операция. И есть определенные последствия, поэтому лучше тысячу раз подумать, прежде чем соглашаться на такой риск», — сказала Соломатина.

К опасным методам врач отнесла и применение диабетических препаратов для снижения веса.

«Сейчас все употребляют „Оземпик“. Он может вызвать воспалительные процессы в организме, есть риск потерять зрение и получить рак щитовидной железы», — добавила эксперт.

Диетолог также не рекомендует интервальное голодание.

«Николай Басков любит такой формат похудения, но это прямой путь к расстройству пищевого поведения», — отметила Соломатина.

Эксперт подчеркнула, что любые резкие изменения рациона становятся стрессом для организма, и призвала консультироваться со специалистом перед началом диеты.

