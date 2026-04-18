Актриса Надя Фарес потеряла сознание в бассейне и погибла в Париже

57-летняя французская актриса Надя Фарес скончалась в больнице после того, как потеряла сознание в бассейне, сообщает The Voice Mag .

11 апреля артистка потеряла сознание в бассейне частного спорткомплекса в Париже. Очевидцы и сотрудники экстренных служб оказали ей неотложную медпомощь и доставили в больницу. Врачи ввели Фарес в искусственную кому, но не смогли спасти. 18 апреля стало известно, что актриса скончалась.

Ее сердце остановилось 17 апреля. О смерти артистки сообщили ее дочери Силия и Шана Чесман. По их словам, у мамы в бассейне случился сердечный приступ.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Нади Фарес. Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего потеря матери», — сказали ее дочери.

Надя Фарес родилась 20 декабря 1968 года в Марокко. Детство провела в этой стране, а затем вместе с близкими переехала во Францию.

Наибольшую известность артистка получила благодаря роли Фанни Феррейры в криминальном триллере «Багровые реки» режиссера Матье Кассовица. Еще она снималась в фильмах «Подруги моей жены». «Штормовое предупреждение», «Война», «12 мелодий любви», «Киллер по вызову», сериалах «Марсель», «Обещание» и т. д.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.