Били головой о пол: екатеринбурженку избили в суши-баре за отказ от заказа

Инцидент произошел 13 апреля в заведении на Заводской улице. Пострадавшая Ирина рассказала, что зашла в суши-бар перекусить перед приемом у врача. Заказ несли очень долго, поэтому она решила отказаться и оставить соответствующий отзыв. В ответ одна из сотрудниц начала оскорблять посетительницу, а затем и вовсе накинулась с кулаками.

«Я ждала заказ 30 минут. Я абсолютно спокойно отказалась от заказа, сказала, что напишу отзыв и больше не приду. Пока делали возврат, одна из сотрудниц, которая сидела рядом в телефоне, сказала: „Там вообще-то в чеке написано время приготовления, нормально вас обслужили“. Я дала понять, что в дискуссию вступать не хочу. Она мне нахамила и послала куда подальше: „Пошла вон отсюда“», — поделилась Ирина.

Затем, по словам екатеринбурженки, сотрудница суши-бара неожиданно на нее набросилась, после чего вырывала из рук телефон, била головой о пол и душила коленом. Потом с кухни прибежали сотрудники, которые заявили: «Это частная территория, тут нельзя фотографировать».

Ирина обратилась в правоохранительные органы, которые проводят проверку по факту произошедшего. В суше-баре ответили, что передадут информацию менеджеру, который свяжется с клиенткой для урегулирования конфликта.

