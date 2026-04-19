Обломки беспилотника рухнули в районе морского порта на Кубани

Инцидент произошел в городе Ейск. Обломки рухнули в районе морского порта.

В результате случившегося пострадавших нет. Пожара в месте падения обломков тоже не зафиксировано.

На данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в Брянской области из-за падения дрона погиб один мирный житель.

