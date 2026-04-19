Обломки беспилотника рухнули в районе морского порта на Кубани
В Краснодарском крае упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает оперативный штаб региона.
Инцидент произошел в городе Ейск. Обломки рухнули в районе морского порта.
В результате случившегося пострадавших нет. Пожара в месте падения обломков тоже не зафиксировано.
На данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее в Брянской области из-за падения дрона погиб один мирный житель.
