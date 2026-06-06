В районах поиска семьи Усольцевых ожидается жара до 30 градусов и без осадков

В местах поиска семьи Усольцевых в горной тайге под Красноярском прогнозируется жара без дождей, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Погода будет однотипной — до вторника ожидается 25–30 градусов без осадков, а 10–11 июня возможны кратковременные дожди и понижение температуры до 20–25 градусов.

Поиски семьи в Кутурчинском Белогорье, возобновленные 4 июня, продлятся до 9 июня. Если они не дадут результатов, их временно приостановят. В операции участвуют около 80 человек, на месте установлены блокпосты.

Ранее в отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что в поисках Усольцевых, которые пропали в сентябре 2025 года, будут участвовать связисты и картографы.

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