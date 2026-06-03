Связисты и картографы будут участвовать в поисках семьи Усольцевых

При возобновлении поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье, будут задействованы профильные специалисты, в том исле картографы и связисты. Об этом заявила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду, сообщает ТАСС .

Краевые спасатели вместе со следователями и волонтерами планируют повторный выезд на поиски в июне. По словам Чооду, во время выезда на место будут задействованы пилоты БПЛА, картографы и связисты.

«Их задача — обеспечить качественное обследование территории, устойчивую связь между группами и эффективную организацию поисковых работ», — отметила Чооду.

Массовые поиски начнутся после того, как в Кутурчинском Белогорье растает снег.

Ранее в поисковом отряде «ЛизаАлерт» назвали ложной появившуюся в соцсетях информацию о том, что в 30 км от места исчезновения был зафиксирован сигнал телефона Сергея Усольцева.

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