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В «ЛизаАлерт» прокомментировали сообщения о сигнале телефона Усольцевых

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» назвали ложной появившуюся в соцсетях информацию о том, что в 30 км от места исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье был зафиксирован сигнал телефона Сергея Усольцева, сообщает ТАСС .

Представитель отряда Серафима Чооду заявила, что не соответствуют действительности как сведения о сигнале, так и данные о проверке маршрута методом замера шагов.

При этом в соцсетях утверждалось, что сигнал якобы был пойман в селе Ивановка, где поиски не проходили.

Ранее СК сообщил о дополнительных поисковых мероприятиях по делу семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября 2025 года.

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