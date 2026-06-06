Лариса Долина планирует открыть джаз-клуб осенью

Народная артистка России Лариса Долина рассчитывает открыть джаз-клуб осенью, возможно, к своему дню рождения 10 сентября. В этом году ей исполнится 71 год, сообщает РИА Новости .

По словам певицы, она уже несколько раз планировала открытие, но не успевала по срокам. Теперь она надеется, что получится к празднику.

Название клуба — «Джаз Land». Долина объяснила, что во втором слове названия зашифрованы ее инициалы и имя: Лариса Александровна Долина.

Подготовка к открытию шла несколько лет, проект хотели запустить еще в сентябре 2024 года, но пришлось отложить из-за судов.

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