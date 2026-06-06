В аэропорту Санкт-Петербурга ввели ограничения

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Санкт-Петербургский аэропорт Пулково начал временно работать с ограничениями. Они касаются приема и выпуска самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметили в Росавиации.

Данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

При этом ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области повлияли на возможность использования маршрутов для полетов в Калининград и обратно. В аэропорту Храброво возможны изменения в графике рейсов.

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