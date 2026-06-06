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Иран нанес удар по военным базам США на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Ирана атаковали американские военные базы, находящиеся на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Удар нанесен с помощью ракет. Он был произведен в ответ на атаку со стороны США.

«В ответ на агрессию со стороны США против Сирика и острова Кешм вражеские базы в регионе были подвергнуты ударам с помощью ракет», — говорится в тексте заявления.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в ближайшее время завершить операцию против Ирана — либо двусторонним соглашением, либо более жесткими способами.

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