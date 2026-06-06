Трамп оценил остатки ракетного арсенала Ирана в 21–22%
Иран сохранил около 21-22% ракет и беспилотников, которые были в наличии до начала конфликта с США и Израилем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News, сообщает РЕН ТВ.
По словам американского лидера, это еще большое количество ракет.
Он также отметил, что производство ракетной техники в Иране уничтожено, но у Тегерана сохраняются определенные возможности.
Ранее Иран нанес удар по военным базам США на Ближнем Востоке.
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