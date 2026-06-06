Более 70 беспилотников сбили над Ленобластью
Над Ленинградской областью ликвидировали свыше 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает губернатор Александр Дрозденко.
«Над Ленинградской областью сбиты 72 БПЛА», — отметил Дрозденко в мессенджере МАКС утром 6 июня.
Он также добавил, что на данный момент боевая работа продолжается.
Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения. Они распространяются на прием и выпуск самолетов.
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