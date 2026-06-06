Пожизненно осужденных за теракт в «Крокусе» развезли по разным колониям

Все фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», приговоренные к пожизненному заключению, распределены по исправительным колониям в различных регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, большинство осужденных уже этапированы. В московских СИЗО пока остаются только те, кому не было назначено пожизненное наказание.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился 22 марта 2024 года.

Террористы расстреливали людей, а также подожгли сам зал. В результате погибли более 100 человек.

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